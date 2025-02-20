К 20 годам лишения свободы за насилие над малолетней приговорили жителя Удмуртии

Верховный Суд Удмуртии вынес приговор 35-летнему жителю Ижевска, признанному виновным в кражах и тяжких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, подсудимый получил 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также он лишен права работать с детьми на срок 19 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в августе 2023 года ижевчанин заманил 15-летнюю девочку в свою квартиру, где совершил в отношении нее насильственные действия. Потерпевшая, пытаясь избежать насилия, выпрыгнула из окна и получила тяжкие травмы. Также установлено, что местный житель совершил аналогичное преступление в отношении 13-летней девочки. Также следствие считает, что в июле 2023 года подсудимый, воспользовавшись мобильным телефоном сестры, перевел 14,1 тыс. руб. с ее банковского счета на счет знакомой.

Подсудимый свою вину не признал и просил оправдать его. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.