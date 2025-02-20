В закупке на благоустройство парка Железноводска УФАС выявило нарушения
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю выявило нарушения при проведении закупки на благоустройство городского парка Железноводска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что неясные требования к характеристикам товара привели к ошибке в заявке и отстранению участника от аукциона.
Заказчик требовал урну для мусора без крышки, но в документации крышка была обязательной. Также в документации были указаны 43 характеристики урны и 99 характеристик люка, что ограничивает число участников и нарушают принципы закона № 44-ФЗ «О контрактной системе».
Муниципальному органу власти выдано предписание для устранения нарушений, должностным лицам грозит административная ответственность.