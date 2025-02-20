В Удмуртии вынесли приговор местному жителю за демонстрацию нацистской символики

Завьяловский райсуд Удмуртии вынес приговор местному жителю, обвиняемому в публичном демонстрировании нацистской символики. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, подсудимый, отбывающий наказание в исправительной колонии, систематически демонстрировал запрещенные символы на своем теле другим осужденным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд учел признание вины и раскаяние со стороны подсудимого. Ему назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.