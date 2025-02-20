Краснодарцы могут зарабатывать на посуточной аренде жилья почти 100 тысяч рублей

В Краснодаре средний доход от посуточной аренды квартиры в 2024 году составил 94,7 тыс. руб. в месяц, а загородного дома — 137,2 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики «Авито Путешествий», изучившие статистику российских городов-миллионников за прошлый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди городов России наибольшую выручку от краткосрочной аренды квартир получили арендодатели Санкт-Петербурга — в среднем 217,6 тыс. руб. в месяц. В топ-5 вошли также Москва (204,7 тыс. руб.), Нижний Новгород (140,6 тыс. руб.), Казань (127,2 тыс. руб.) и Уфа (124,6 тыс. руб.). По словам руководителя B2B-маркетинга «Авито Путешествий» Валерии Зимы, на размер чистой прибыли влияет масштаб бизнеса: затраты на уборку, прачечную и расходные материалы снижаются при сдаче нескольких объектов.

Максимальный доход приносит краткосрочная аренда многокомнатных квартир. В Уфе шестикомнатные квартиры в среднем приносили до 467,5 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге восьмикомнатные — до 459 тыс. руб., а в Москве пятикомнатные — до 408 тыс. руб.

В сегменте загородной недвижимости лидирует Московский регион — средний доход в 2024 году составил 194,6 тыс. руб. в месяц. За ним следуют Екатеринбург (171,6 тыс. руб.), Санкт-Петербург (154,4 тыс. руб.), Казань (149,6 тыс. руб.) и Краснодар (137,2 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков