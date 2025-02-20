В Башкирии на цветочные композиции потратят еще 15 млн рублей
ГКУ «Хозяйственное управление» на аукционе 28 февраля выберет поставщика цветочных композиций, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 15 млн руб.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Исполнитель должен до конца года доставлять букеты в течение одного часа по Уфе и Уфимскому району, трех часов — на расстояние до 250 км от Уфы, пяти часов — до 400 км от города, в течение семи часов — до 550 км от Уфы.
Исполнитель обязан иметь возможность поставить не менее 65 композиций единовременно.
Всего требуется 12 видов композиций, пять из них — траурные. Для них применяются 128 видов цветов, а также расходные материалы: корзины, флористические коробки, вазы т другие.
5 февраля «Хозяйственное управление» заключило аналогичный контракт за 15 млн руб. с предпринимателем Дмитрием Пенышкиным. Срок оказания услуг — до 30 июня этого года.