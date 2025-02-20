«Россети Тюмень» демонтировали более 30 км незаконных линий связи в Тюменской области

«Россети Тюмень» демонтировали более 30 километров незаконно размещенных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), чтобы исключить риски повреждения энергообъектов из-за сверхнормативных нагрузок.



Энергетики устранили более тысячи незаконных подвесов с опор воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в Тюменской области. Перед демонтажом, как и положено по закону, компания направила провайдерам требования ликвидировать нарушения, однако владельцы телекоммуникаций проигнорировали обращения.

Вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП требуют обязательного расчета, так как неучтенная нагрузка может привести к технологическим нарушениям. Несогласованный подвес ВОЛС часто приводит к перебоям электроснабжения потребителей и угрожает жизни и здоровью нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна сильно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных ЛЭП.

С 3 марта 2025 года демонтаж незаконных подвесов будет проходить в населенных пунктах Омутинского района Тюменской области:

деревня Большекрутинская (ул. Центральная)

село Большой Краснояр (ул. Школьная)

деревня Крутинская (ул. Советская)

деревня Малая Крутая (ул. Центральная)

село Омутинское (ул. 1-й микрорайон, ул. 2-й микрорайон, ул. 40 лет Победы, ул. Александрова, ул. Аэродромная, ул. Баумана, ул. Весенняя, ул. Восточная, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Есенина, ул. Жукова, ул. Заречная, ул. Знаменская, ул. Зятькова, ул. Калинина, ул. Лермонтова, ул. Лесная, ул. Майская, ул. Мелиораторов, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Островского, ул. Первомайская, ул. Привокзальная, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Рабочая, ул. Радужная, ул. Садовая, ул. Свердлова, ул. Советская, ул. Совхозная, ул. Солнечная, ул. Степная, ул. Терешковой, ул. Тимерязева, ул. Чапаева, ул. Челюскинцев, ул. Шоссейная, ул. Энергетиков, ул. Юбилейная, ул. Южная, ул. Южно-Заречная)

село Шабаново (ул. Огаркова)

Энергетики готовы к сотрудничеству с операторами связи. Обратиться за разъяснениями по вопросу оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах «Россети Тюмень» можно по телефону 8 (3452) 59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru.