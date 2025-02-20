Минприроды Ставрополья усилит противопаводковые мероприятия

В Ставропольском крае усилят контроль за выполнением противопаводковых мероприятий, сообщил в своем telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Задача поставлена перед Министерством природных ресурсов и экологии Ставропольского края. Учитывая обильные снегопады в феврале, в регионе необходима подготовка к возможным паводкам.

Особое внимание будет уделяться взаимодействию с соседними регионами, чтобы своевременно отслеживать процесс таяния снегов в горных районах Кавказа. Для этого постоянно будет отслеживаться уровень воды в реках с помощью гидропостов. 38 уже функционируют, в этом году будет введены в эксплуатацию еще три гидропоста.

Глава региона подчеркнул, что прошлый паводковый сезон прошел без инцидентов, и поставил задачу повторить этот успех в текущем.

Евгения Балашова