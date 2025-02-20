Глава Чусового сохранил свой пост

Главой Чусовского округа вновь избран Сергей Белов. Как сообщает telegram-канал «На местах», его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. К исполнению обязанностей господин Белов приступит с 21 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Белов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Белов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сергей Белов руководит муниципалитетом с сентября 2016 года. В 2019 году, после реорганизации поселений района в один округ, господин Белов сохранил должность и продолжил руководить реорганизованным муниципалитетом.

Отметим, на пост главы Чусового также претендовал начальник аппарата местной администрации Сергей Архипов. Предыдущий конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.