В Татарстане нелегального мигранта обвиняют в пропаганде терроризма. Иностранец, незаконно находящийся в Татарстане, предстанет перед судом за пропаганду терроризма. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина размещал в группе одного из мессенджеров видео с монологом неизвестного, а также записи с тренировок людей, одетых как участники террористических организаций.

В опубликованных материалах после проведения психолого-лингвистической судебной экспертизы обнаружили признаки пропаганды идеологии джихада. Мигранта заключили под стражу, а уголовное дело отправили на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Татарстане было задержано 6 участников террористических организаций.

Дарья Сайфиева