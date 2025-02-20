Роскачество назвало лучшие крепленые и сладкие российские вина

Эксперты «Виннoго гида России» (составляет Роскачество) определили лидеров среди крепленых и сладких вин отечественного производства. Лучшим коллекционным крепленым винoм стал «Портвейн Крымский» от «Солнечной Долины», а в категории марочных вин первые три места заняли вина «Массандры». Среди сладких вин победителем стало Aroma от «Винодельни Криница», сообщили в Роскачестве.

В исследовании участвовали более 30 наименований вин из Крыма, Кубани, долин Дoна и Дагестана. «Портвейн Крымский» получил оценку, близкую к 90 баллам, а Aroma — 89 баллов. Все вина соответствуют повышенным стандартам органолептики Роскачества.

Среди марочных вин (с выдержкой в дубе не менее двух лет) лидерами стали «Токай Массандра», «Массандра Пино Гри» и «Массандра. Каберне Екатерины Десертное». В категории ординарных вин (без выдержки в дубе) лучшими признаны «Коктебель. Мускат Янтарный», «Кагор Тамани» и «Порто Сoлнечной Долины».

Руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева отметила, что главными типами крепленых вин, согласно российскому законодательству, являются кагоры, портвейны, херес и мадера. «Технология производства этих четырех наиболее популярных типов вина жестко нормирована, поэтому на рынке сейчас нет "портвейна", который могли бы производить из фруктового сырья или с нарушением технологии производства. Это только виноградное вино по классической технологии»,— пояснила господа Латышева.