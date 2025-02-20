Министром АПК Прикамья может стать глава агентства по развитию предпринимательства
Министерство агропромышленного комплекса Пермского края может возглавить Анна Быкова, сообщает «В курсе.ру». Сейчас она возглавляет агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края. Ранее стало известно, что должность министра покидает Павел Носков, который курировал АПК региона с 2021 года. По одной из версий, господин Носков решил уйти по собственному желанию и найти новую работу.
Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина
Анна Быкова окончила в 2006 году Высшую школу экономики в Перми и защитила диссертацию на соискание кандидата экономических наук. Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства она возглавила в 2021 году.
Ранее СМИ сообщали, что госпожа Быкова может перейти в мэрию Перми, на должность замглавы, однако эту должность в итоге занял топ-менеджер "Газпрома" Алексей Синев.