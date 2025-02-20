За январь 2025 года авиакомпания UTair перевезла более 527,6 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В январе авиакомпания UTair перевезла 527,6 тыс. пассажиров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В январе авиакомпания UTair перевезла 527,6 тыс. пассажиров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что наибольшая часть пассажиров (486,8 тыс.) была перевезена на самолетах, пассажиропоток вырос на 5,8% к январю 2024 года. Количество пассажиров на внутрироссийских направлениях составило 380,1 тыс. (+10,6%), на зарубежных — 106,6 тыс. Всего за январь 2025 года самолетами было перевезено около 1,1 тыс. тонн грузов (+13,3%) и 134 тонны почты. Производственный налет составил более 12,2 тыс. часов (+1,0%).

На вертолетах количество пассажиров год к году выросло на 14,2% до 40,7 тыс. человек. Было перевезено 1,8 тыс. тонн грузов, производственный налет составил более 6,7 тыс. часов (+1,8%).

Анастасия Таначева