В Башкирии не нашли подрядчика для мониторинга риска паводков за 9,6 млн рублей

ГКУ «Безопасный регион» не смогло найти подрядчика для мониторинга прогнозирования и моделирования гидрологических рисков на территории региона, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 9,6 млн руб., его планировалось оплатить за счет средств бюджета республики. На аукцион, назначенный на 24 февраля, не поступило ни одной заявки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Услуги по определению риска паводков должны оказываться ежедневно, круглосуточно с 1 апреля по 30 ноября 2025 года. Подрядчик должен своевременное выявлять изменения гидрологической обстановки, прогнозировать и предупреждать возможные чрезвычайные ситуации, связанные с весенним половодьем, дождевыми паводками, прорывами гидротехнических сооружений, и негативные последствия гидрологических явлений для населения и окружающей среды на территории республики.

В 2023 и 2034 годах «Безопасный регион» заключил аналогичные контракты с такими же начальными ценами с ООО «Служба мониторинга — Уфа».

Майя Иванова