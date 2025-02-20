44% работодателей Удмуртии хотят провести праздничные мероприятия к 23 февраля

12% компаний Удмуртии планируют выплатить премии сотрудникам ко Дню защитника Отечества. По данным опроса сервиса Super Job, 54% работодателей готовят подарки для сотрудников, а 44% — проведут праздничные мероприятия на рабочих местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

К 8 марта премии планируют выплатить 15% компаний региона, а подарить подарки — 56%. Мероприятия в честь женского праздника планируют 45% работодателей.