Четверть миллиона взыскали с родителей подростка, сбросившего кирпич на машину

Заволжский районный суд Ярославля взыскал с родителей подростка более 260 тыс. руб. в качестве возмещения материального ущерба, который ребенок причинил чужому автомобилю. О деле рассказали в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Суд установил, что группа подростков решила погреться в подъезде многоэтажного дома. Находясь на 10-м этаже, один из подростков выбросил из открытого окна кирпич, который лежал на подоконнике. Кирпич упал на припаркованный возле дома автомобиль Kia Soul и повредил ему крышу. Владелец машины через суд потребовал с УК и родителей подростка возмещения ущерба.

В ходе судебного заседания было установлено, что наличие кирпича на подоконнике не является причиной повреждения машины, а значит вины УК нет. Родители ребенка считали, что возместить ущерб должна именно управляющая.

«Решением Заволжского районного суда г. Ярославля с несовершеннолетнего в пользу истца взысканы расходы на восстановительный ремонт автомобиля в сумме 238 тыс. руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 25 тыс. руб., а всего 263 тыс. руб. При отсутствии у несовершеннолетнего доходов...суд постановил взыскать с каждого из родителей по 131 тыс. руб.»,— сообщили в суде.

Отец мальчика обжаловал решение суда, настаивая на том, что «между поведением мальчика и отношением ответчика к своим родительским обязанностям нет причинно-следственной связи». Но областной суд обратил внимание: пока у подростка нет собственного источника дохода, имущественную ответственность за него несут родители. Решение оставлено без изменений.

Алла Чижова