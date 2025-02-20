Физлицо передает Нижнему Новгороду участок под кладбище

Нижний Новгород намерен принять в собственность земельный участок от физлица в Кстовском округе. Комиссия гордумы по имуществу 20 февраля поддержала передачу от Саши Авдаляна территории площадью 4 тыс. кв.м.

Участок поступит в управление муниципальных кладбищ как часть кладбища «Нижегородское», расположенного на территории Кстовского округа, но принадлежащего Нижнему Новгороду.

Председатель комиссии Кирилл Лазорин спросил, правильно ли он понимает, что заявитель передает участок с целью расширения места под захоронение определенной конфессии, и можно ли правовым актом в принципе закреплять отдельные участки для отдельных религиозных общин на кладбище?

Первый замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов ответил, что действительно участок передают по инициативе религиозной общины, так как существующего места на кладбище им недостаточно. Они выкупили соседнюю с кладбищем территорию, пока она относится к категории земель сельхозназначения.

Руководитель правового управления гордумы Ирина Маслова добавила, что места под религиозные захоронения предусмотрены законом о погребении.

Комиссия одобрила вопрос и рекомендовала гордуме его принять.

По информации из открытых источников, Саша Авдалян входит в состав участников нижегородской региональной общественной национально-культурной организации «Езиды». Организация объединяет этнических езидов, проживающих в Нижегородской области.

Галина Шамберина