«Пятёрочка» в поисках партнеров

Торговая сеть «Пятёрочка» впервые приняла участие в выставке «Сибирская строительная неделя», которая прошла с 11 по 14 февраля в Новосибирске.

В рамках мероприятия компания провела переговоры с представителями подрядных организаций и локальными производителями строительных материалов. Ритейлер намерен наладить сотрудничество с местными производителями стройматериалов для оптимизации процесса строительства и снижения логистических издержек. Также в планах предприятия расширить круг генеральных подрядчиков, специализирующихся на строительно-монтажных работах, и организаций, занимающихся проектированием и согласованием объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Торговой сетью «Пятёрочка» Фото: предоставлено пресс-службой Торговой сетью «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» с 2025 года планирует открыть 2 тыс. новых объектов и провести реконструкцию 1,8 тыс. действующих магазинов по всей стране. Для этого компании необходимы партнеры, с которыми она намерена наладить взаимодействие, в том числе посредством специальной онлайн-платформы «Портал Подрядчика». Данный инструмент позволяет строительным организациям регистрироваться, проходить аккредитацию, выбирать заказы в удобных регионах, управлять проектами и оперативно получать всю необходимую информацию.

Участники выставки, в числе которых были представители бизнеса, также заинтересовались сотрудничеством с торговой сетью по модели обратного франчайзинга. В частности, потенциальные партнеры проявили заинтересованность в открытии магазинов «Пятёрочка» в регионах Сибири.

«Для нас это важный шаг – впервые участвовать в “Сибирской строительной неделе”. Наш стенд вызвал большой интерес у гостей выставки, что подтверждает высокий уровень востребованности сотрудничества. В первую очередь мы нацелены на поиск новых подрядчиков, проектировщиков и производителей стройматериалов, а также мы получили множество предложений по новым площадям для открытия магазинов сети и заметили активный спрос на обратный франчайзинг. Это открывает дополнительные возможности для развития “Пятёрочки” в регионе», — прокомментировал директор по развитию территории «Восток» торговой сети «Пятёрочка» Дмитрий Балуца.

ООО «Агроторг»