«Газпром нефтехим Салават» выставил на продажу Renault Logan и Toyota Camry

ООО «Газпром нефтехим Салават» выставило на продажу два легковых автомобиля. Renault Logan 2011 года выпуска с пробегом 700 тыс. км продается по начальной цене 192 тыс. руб., а Toyota Camry того же года выпуска с пробегом 575,6 тыс. км – за 828 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Как следует из сообщения о продаже, в обоих автомобилях требуется замена двигателя, ходовой, тормозной системы, кузова и так далее.

Аукционы состоятся 25 марта.

ООО «Газпром нефтехим Салават» зарегистрировано в Салавате в 2016 году в результате преобразования одноименного ОАО, входит в «Газпром». Предприятие производит топливо, битум, мазут, серу, полиэтилен и другие виды нефтехимической продукции. В 2023 году компания получила 30 млрд руб. прибыли при выручке 265 млрд руб., следует из данных Rusprofile.

Олег Вахитов