Управление федерального казначейства по Прикамью в 2024 году выявило нарушения на 2,7 млрд рублей

В 2024 году управление федерального казначейства по Пермскому краю выявило нарушения бюджетного законодательства на 2,7 млрд руб. Об этом рассказала руководитель управления Марина Бобкова на пленарном заседании законодательного собрания Пермского края.

По ее словам, нарушения были выявлены по итогам 79 проверок. По их результатам управление направило 73 представления, два предписания, два заключения и 77 информационных писем в краевую прокуратуру, также было составлено 27 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, в УФАС России направлена информация о признаках нарушений законодательства о контрактной системе. Всего было проверено 46,9 млрд руб. Устранены нарушения на сумму 36,59 млн руб.