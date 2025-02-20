Стоимость Тюменского межвузовского кампуса увеличили на 4 млрд руб.

Стоимость строительства Тюменского межвузовского кампуса выросла на 4 млрд руб. Соответствующий законопроект одобрили депутаты областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Общая стоимость строительства кампуса составит 36,6 млрд руб. В строительстве финансово участвуют три стороны: Российская Федерация, Тюменская область и концессионер.

Концессионное соглашение о строительстве межуниверситетского кампуса в Тюмени заключили в августе 2023 года. Планируется, что основными направлениями кампуса станут «Новые материалы», «Безопасность живых систем (генетика и микробиология)», «Технологический инжиниринг», «Цифровая трансформация». Строительство кампуса планируется завершить в 2028 году, он будет рассчитан на 5 тыс. студентов.

Согласно законопроекту, расчетный размер возмещения, который выплатят концессионеру во время эксплуатации кампуса вырастет до 13 млрд руб., стоимость подключения к инженерным сетям составит 1,1 млрд руб. Общие вложения Тюменской области в проект составили за первые два года реализации около 730 млрд руб., из федерального бюджета предусмотрено участие в размере до 3 млрд руб.

На первом этапе реализации проекта предусмотрено строительство гостиничного кампуса на 120 мест до 2026 года, на втором этапе предусмотрено строительство еще четырех гостиниц для обучающихся в кампусе, учебно-лабораторного корпуса, технопарка, центра поддержки и развития талантливой молодежи, спортивного комплекса, конгресс-центра до 2028 года.

Анна Капустина