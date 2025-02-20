Комнаты в квартирах в Удмуртии подорожали за год на 36,1%

Ижевск вошел в десятку городов с самым большим ростом цен на комнаты в квартирах за год. По данным федерального портала «Мир квартир», рост составил 36,1%, средняя цена комнаты в квартире в Ижевске — чуть больше 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Предложение объектов на рынке увеличилось незначительно, на 7%. Часть собственников сняла комнаты с продажи и стала их сдавать, так как аренда любой недвижимости всю вторую половину прошлого года бурно росла в цене», — сообщил гендиректор портала Павел Луценко.

Он добавил, что в связи с большей доступностью комнат по сравнению с квартирами на вторичном рынке (они дешевле на 78%) произошел рост спроса на комнаты. Годовой рост цен на комнаты оказался выше, чем на обычные квартиры (+7%).