Под суд пойдет пожилой саратовец за хулиганство с применением оружия

Саратовский суд рассмотрит уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении 78-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснило следствие, в августе минувшего года фигурант стал зачинщиком конфликта с семьей соседей в многоквартирном доме по ул. Ново-Крекингской. Пожилой мужчина взял из своей квартиры огнестрельное оружие, вышел на лестничную площадку и выстрелил в сторону двери соседей, которые находились в жилище вместе с несовершеннолетним. Далее пенсионер ушел, а спустя некоторое время его задержали полицейские.

Фигурант не признал свою вину. Прокуратура Заводского района Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в районный суд для рассмотрения по существу.

Павел Фролов