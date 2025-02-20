Очередная победа в республиканском конкурсе по охране труда

В г. Уфе подвели итоги республиканского конкурса «Лучшая организация условий и охраны труда - 2024». В очередной раз производственные отделения ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») подтвердили свой профессионализм, заняв все призовые места в своей номинации «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха».

Проверка бригады участка РП и ТП Южного РЭС ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» на обеспеченность средствами защиты

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Первое место заняли Нефтекамские городские электрические сети», второе - Уфимские городские электрические сети», третье место разделили Ишимбайские и Белебеевские электросети. Организаторами мероприятия выступили Федерация профсоюзов РБ и Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ при участии Государственной инспекции труда в РБ, Управления Роспотребнадзора по РБ, Регионального отделения Фонда социального страхования по РБ и ЧОУ «Межотраслевой институт».

Из 218 организаций и предприятий, подавших заявки на участие в конкурсе, они определили лучшие предприятия по 17 основным группам. Эти группы сформированы в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

Высокая результативность участия ООО «Башкирэнерго» в конкурсе является лучшим свидетельством того, сколько внимания руководством компании уделяется соблюдению требований охраны труда.

ООО «Башкирэнерго»