В Оренбуржье запретили рекламу народного целителя, навредившего клиенту

Суд запретил рекламу услуг народного целителя из Оренбуржья в интернете. Решение принято по иску Бугурусланского межрайонного прокурора Андрея Кладикова. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

До этого указанный народный целитель был привлечен к уголовной ответственности за оказание небезопасных услуг, причинивших тяжкий вред здоровью клиента (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Дело было возбуждено после того, как к стороннику народной медицины пришел местный житель для коррекции опорно-двигательного аппарата.

От сеанса терапии здоровье потерпевшего резко ухудшилось. Бугурусланский районный суд признал народного целителя виновным и запретил ему оказывать подобные услуги.

После этого прокуратура обнаружила в интернете видеоролики с рекламой услуг осужденного, а также с обучением его техникам. В связи с этим контрольный орган обратился с иском в суд.

Георгий Портнов