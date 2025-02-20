На Ставрополье подорожали черный чай, говядина и картофель

Северо-Кавказстат зафиксировал рост цен на продукты питания в Ставропольском крае с 11 по 17 февраля. Анализ показал удорожание мясных продуктов: говядина стала дороже на 1,2%, баранина — на 0,9%, а свинина — на 0,7%. В то же время цена курицы снизилась на 1,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Цены на вареную колбасу выросли на 1,2%, детские мясные консервы подорожали на 6,9%. Также увеличились цены на детские овощные консервы (+3,6%) и фруктовые консервы (+2,9%). Черный чай стал дороже на 1,4%, а хлеб — на 0,9%.

Рост цен коснулся и некоторых овощей. Цена картофеля увеличилась на 2,2% до среднего уровня в 67 руб. за килограмм. Также подорожали помидоры (+2,1%) и огурцы (+0,8%).

Тат Гаспарян