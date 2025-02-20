«Авиастару» поставили задачу увеличить производство самолетов «в разы»

В минувшую среду, 19 февраля, губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил в Москве с гендиректором ОАК Вадимом Бадехой вопросы развития ульяновского самолетостроительного завода «Авиастар» (филиал ПАО «Ил»). Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

«Авиагигант увеличивает объемы производства, выполняет гособоронзаказ, наращивает мощности. Задача — увеличить объемы производства Ил-76 в разы. В планах реализация инвестпрограмм, техническое перевооружение, строительство новых мощностей, в том числе для реализации перспективных проектов»,— сообщил губернатор, отметив, что правительство региона оказывает заводу содействие в привлечении кадров как через региональные кадровые службы, так и через соцподдержку специалистов и решение вопросов предоставления жилья, в том числе через «губернаторскую ипотеку». За последние два года на завод принято 2600 новых специалистов. Всего на нем трудятся более 12 тысяч сотрудников. По данным регионального минэкономразвития, средняя зарплата на «Авиастаре» по итогам 11 мес. 2024 года составила свыше 90 тыс. руб.

За какой период «Авиастару» следует увеличить производство самолетов «в разы», не сообщается.

Изначально, когда на «Авиастаре» только начиналось производство Ил-76МД-90А, ОАК официально заявляла, что в перспективе завод должен выпускать по 18 самолетов в год. В 2019 году депутат Госдумы Владимир Шаманов заявлял, что «руководством страны поставлена задача по существенному наращиванию объемов производства», «нулевая рентабельность начинается с 10 самолетов в год, такая задача должна выполняться с 2023-2024 годов». По неофициальным данным, имеющимся в открытом доступе, в марте 2024 года на встрече в режиме видеоконференции руководства ОАК с коллективами авиазаводов в Ульяновске и Воронеже прозвучало, что на 2024 год поставлена задача произвести 10 самолетов Ил-76МД-90А.

Фактически в 2022 году и в 2023 году произведено по пять самолетов, в 2024 году заказчику — Минобороны РФ — сдано шесть самолетов. Источники на «Авиастаре» отмечают, что «обязательства завода в прошлом году выполнены в соответствии с планом», «в 2025 году запланировано произвести самолетов больше, чем в 2024 году». Конкретные цифры плана не называют. По данным другого источника «Ъ-Волга», на 2025 год план «Авиастара» составляет семь самолетов Ил-76МД-90А.

Сергей Титов, Ульяновск