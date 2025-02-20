Двух коммерсантов Дзержинске арестовали по делу о мошенничестве

Двух руководителей коммерческих организаций в Дзержинске Нижегородской области обвиняют в мошенничестве с деньгами национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в региональном УФСБ.

На них завели дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как полагает следствие, уточнили в СУ СК, в мае 2024 года при исполнении муниципального контракта с бюджетным учреждением по очистке автодорог фигуранты предоставили фиктивные акты приема-передачи отходов от уборки полосы отвода и придорожной полосы. При этом услуги в рамках контракта выполнены не в полном объеме. Из-за этого коммерсанты неправомерно получили 1,5 млн руб.

Дзержинский горсуд обоих обвиняемых заключил под стражу. Вину они признали.

На видео УФСБ видно, что силовики заходят в дверь, на которой висит табличка с надписью «Global Cervices».