Стоимость строительных работ в Удмуртии в 2024 году выросла почти на 10%

Строительные работы в Удмуртии за 2024 году выполнены на 78 млрд руб., что на 9,2% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

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По объему строительных работ Удмуртия занимает 7 место среди регионов ПФО. Лидерами остаются Татарстан и Башкортостан с объемом строительства 909 и 481 млрд руб. соответственно.

В Удмуртии в течение 2024 года введено в эксплуатацию 8,4 тыс. зданий общей площадью более 2 млн кв. м. Принята в эксплуатацию 81 нефтяная скважина. В сельском хозяйстве построены помещения для крупного рогатого скота на 12,2 тыс. мест. В Завьяловском и Малопургинском районах завершено строительство 4 общеобразовательных школ в общей сложности на 2,2 тыс. учеников.

В Воткинском и Сарапульском районах построены врачебные амбулатории на 50 и 25 посещений. В Селтинском, Шарканском районах и городах Ижевске и Сарапуле введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы. Из объектов коммунального назначения введены в эксплуатацию 52,4 км газовых, 4,8 км водопроводных и 0,4 км канализационных сетей.