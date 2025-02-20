В Ярославле ускорили строительство нового корпуса детской больницы

В Ярославле новый корпус областной детской больницы на Тутаевском шоссе готов на 65-70%, полной технической готовности намерены достигнуть к концу марта. Об этом сообщили представители регионального штаба «Народного фронта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Народный фронт Фото: Народный фронт

Корпус больницы строят по нацпроекту «Здравоохранение». Первый контракт заключили в 2022 году, но из-за угрозы срыва спустя год он был расторгнут. После чего подрядчиком стало региональное госпредприятие «Ярдормост». Объект должен быть готов к 31 марта, сейчас удалось нарастить темпы.

«Представитель подрядчика рассказал: благодаря решению отказаться от монолитного железобетона в пользу сборного критическое отставание от графика преодолели. Само здание готово, общая готовность объекта – 65-70 %»,— сообщили в «Народном фронте».

После окончания работ по зданию нужно будет провести благоустройство и пусконаладку инженерного оборудования, подключить коммуникации.

Алла Чижова