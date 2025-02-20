«Курганавтодор» расторг контракт на 73 млн рублей с челябинским подрядчиком

Государственное казенное учреждение «Курганавтодор» в одностороннем порядке расторгло договор с ООО «Промстрой» (Челябинск), обязавшимся отремонтировать мост через реку Теча на участке дороги Далматово — Уксянское. Подрядчик должен был завершить работы в декабре 2024 года, но до сих пор так и не приступил к исполнению контракта, указано на портале госзакупок.

Компании необходимо было за 73,5 млн руб. реконструировать мост длиной 151,6 м и шириной 9,1 м. Контракт заключили в июне прошлого года, к концу декабря ремонт планировали закончить. Однако на 31 января текущего года подрядчик не приступил к работам, нарушив срок на 221 день. «Курганавтодор» принял решение разорвать договор.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Промстрой» зарегистрировано в 2012 году в Челябинске. Владельцем и директором является Вячеслав Самарин. Выручка за 2023 год составляет 58,7 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб. В портфеле заказов поставщика 12 заключенных контрактов, в основном на ремонт зданий. На счету организации два расторгнутых договора. Второй — на реконструкцию детского сада в Республике Крым за 257,9 млн руб. По этому контракту заказчик был вынужден продлевать сроки, чтобы компания успела закончить ремонт, однако работы выполнялись с нарушениями, и учреждение решило прекратить сотрудничество.

Виталина Ярховска