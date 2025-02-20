В Самаре расследуют хищение более 5 миллионов рублей, выделенных на капитальный ремонт

Прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения законодательства при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. По ее результатам следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что работы по ремонту кровель многоквартирных домов должны были производиться подрядной организацией на основании государственного контракта, заключенного в мае 2024 года с Фондом капитального ремонта».

«Однако работы на объектах фактически не велись, полученный аванс в размере более 5 млн руб. директор строительной организации похитил и впоследствии распорядился им по собственному усмотрению»,— заявили в прокуратуре.

Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.

Алексей Алексеев