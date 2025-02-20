В 2024 году в Татарстане на 25% снизилось количество убийств

По итогам 2024 года в Татарстане на четверть сократилось количество убийств и преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом на заседании Госсовета республики сообщил глава МВД региона Дамир Сатретдинов.

Господин Сатретдинов отметил, что по итогам прошлого года в Татарстане зафиксировано рекордно низкое количество преступлений против личности за 30 лет.

Также на четверть снизилось число уголовных дел в отношении ранее судимых и граждан в состоянии опьянения. На 17% снизилось количество преступлений бытового характера.

Дамир Сатретдинов заявил, что Татарстан — один из самых безопасных регионов.

Диана Соловьёва