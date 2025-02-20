Из Тюмени и Екатеринбурга 8 мая отправится круизный поезд «Жемчужина Кавказа»

Туристический круизный поезд №931/932 «Жемчужина Кавказа» отправится из Тюмени 8 мая и сделает остановку в Екатеринбурге. Продолжительность поездки — 10 дней, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристический круизный поезд №931/932 «Жемчужина Кавказа» отправится из Тюмени 8 мая и сделает остановку в Екатеринбурге

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Туристический круизный поезд №931/932 «Жемчужина Кавказа» отправится из Тюмени 8 мая и сделает остановку в Екатеринбурге

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным СвЖД, поезд станет «отелем на колесах»: предполагается, что туристы будут спать в вагоне, а днем — посещать экскурсии. В составе поезда — вагоны-купе, СВ и люкс, оборудованные кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками для зарядки гаджетов. Предусмотрены отдельный вагон-душевая, бар и ресторан, в котором можно будет заказать блюда кавказской кухни. По вечерам запланирована анимационная программа.

Тур включает в себя посещение Черкесска, Нальчика, Грозного и Дербента, а также прогулку по побережной Каспийского моря, подъем на Эльбрус, посещение крепости Нарын-Кала, горного озера Тубанлы-Кель и других мест.

Уточняется, что билеты на турпоезд уже поступили в продажу.

Анастасия Таначева