В Челябинской области объем потребительских кредитов снизился на 18%

Жители Челябинской области в январе этого года оформили в магазинах 5,65 тыс. кредитов на сумму 310,83 млн руб. В сравнении с прошлым месяцем количество и объем займов сократились на 13% и 18% соответственно. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний чек кредита, оформленного в магазинах, за месяц не изменился — 61 тыс. руб. Средник срок сократился с 14 до 13 месяцев.

Челябинская область заняла девятую строчку в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных кредитов в торговых точках.

В целом по России за январь граждане оформили в магазинах 222,03 тыс. кредитов на 12,84 млрд руб. За месяц показатели сократились на 11% и 13% соответственно.