Удмуртстат опубликовал статистику о мужчинах региона к 23 февраля

В Удмуртии проживает 655,7 тыс. мужчин. Причем в городах их численность в два раза больше, чем в селе. А средний возраст горожанина чуть ниже, чем у сельского жителя – 36, 8 лет, согласно данным Удмуртстата на начало 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Доля юных жителей от 0 до 15 лет составляет 22,5% от численности мужского населения, мужчин трудоспособного возраста от 16 до 62 лет — 62,9%, в возрасте 63 года и старше — 14,6%. Всего в республике проживает 520 мужчин долгожителей в возрасте 90 лет, из них 11 в возрасте 100 лет и старше.

Выборочное наблюдение показало, что среднестатистический мужчина в Удмуртии ведет здоровый образ жизни. Каждый пятый (21%) самостоятельно занимается спортом, 11% посещают фитнес залы.

61% мужчин не употребляют табачные изделия, 17% следят за питанием, включая в свой рацион не менее 400 гр фруктов и овощей ежедневно.

За последние 2 года более 70% процентов мужчин прошли диспансеризацию.