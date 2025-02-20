За сутки в Сочи израсходовали более 300 тонн противогололедных материалов
За последние сутки сотрудники дорожных служб израсходовали в горах Сочи свыше 300 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
К работе привлекли 192 единицы специальной техники и 245 работников дорожных служб для очистки дорог. Все маршруты общественного транспорта продолжают функционировать в обычном режиме.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Сочи ожидается ухудшение погодных условий: возможны дожди и снег, а также образование гололедицы на дорогах. В связи с этим городские службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под постоянным контролем.