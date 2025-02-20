ВС защитил право пассажиров автовокзала Ставрополя на бесплатный туалет

Верховный суд отказал автовокзалу Ставрополя в споре с пассажиром о бесплатном посещении туалета, сообщается в решении Судебной коллегии по административным делам ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Конфликт возник 20 мая 2024 года в здании автовокзала Ставрополя. Пассажир с билетом по маршруту Мирное – Ставрополь хотел пройти в туалетную комнату, но получил отказ. В защите своих прав он обратился в Роспотребнадзор. Ведомство вынесло транспортному предприятию предостережение.

В попытке оспорить право пассажира на бесплатное посещение туалета автовокзал Ставрополя дошел до Верховного суда. Решением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 9 января 2025 года права пассажира были подтверждены.

«Пассажир имеет право бесплатного пользования размещенными в зданиях автовокзала, автостанции залами ожидания и туалетами при наличии билета на перевозку по маршруту регулярных перевозок, в состав которого включен этот автовокзал, автостанция, либо копии электронного билета на бумажном носителе или в виде изображения на экране мобильного устройства»,— говорится в решении Верховного Суда РФ.

Автовокзал Ставрополя возможность бесплатного посещения туалета пассажирам не предоставлял, ошибочно полагая, что вправе отказать пассажиру, утратившему статус по завершении договора перевозки ввиду высадки из салона автобуса в пункте прибытия. Однако Верховный Суд указал на эту ошибку, уточнив, что статус пассажира не прекращается по приезду пункте назначения.

Алена Воробьева