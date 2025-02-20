Годовая инфляция в Башкирии превысила 9%

С января 2024-го по январь 2025 года цены в Башкирии выросли на 9,2%, следует из данных Башстата. За январь увеличились на 1,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Продовольственные товары, включая алкогольные напитки, за год подорожали на 11,2%. Плодоовощная продукция (вместе с картофелем) выросла в цене на 9,8%.

В сфере услуг годовая инфляция составила 12,1%. Непродовольственные товары в среднем подорожали на 4,9%.

В среднем по России годовая инфляция в январе составила 9,9%.

Идэль Гумеров