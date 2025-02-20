ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Саратовской области

ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области. К операции был привлечен гражданин России, завербованный в 2024 году на Украине.

По данным спецслужбы, планируя преступления, мужчина наблюдал за передвижением чиновника, а также собирал разведывательную информацию о военном аэродроме в Энгельсе. В том числе он фиксировал результаты ударов украинских беспилотников по местным объектам топливно-энергетического комплекса.

Как сообщает ФСБ, следуя указаниям куратора, диверсант должен был подорвать автомобиль чиновника. Он извлек из заранее оборудованного схрона взрывное устройство с поражающими элементами. Во время задержания злоумышленник «оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», уточнило ведомство.

Сотрудники ФСБ на месте происшествия изъяли взрывное устройство, а также пистолет Макарова с боеприпасами. В доме фигуранта нашли взрывчатые вещества и средства наблюдения, использованные при подготовке теракта. Следственный отдел УФСБ по Саратовской области возбудил уголовное дело, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.