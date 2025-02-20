Кир Стармер и Эмманюэль Макрон уже на следующей неделе могут посетить США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. В центре внимания визита премьер-министра Великобритании и президента Франции находится ситуация вокруг Украины. Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что готов к возобновлению переговоров, в том числе и с участием представителей Киева. На этом фоне разрастается публичный конфликт американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что США и Евросоюз в итоге найдут общий язык.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Пока Дональд Трамп и Владимир Зеленский воюют в публичном поле, а страны ЕС продолжают пребывать в перманентном шоке, напомнил о себе Борис Джонсон. Можно сходу предположить, что экс-премьер Великобритании готов предложить себя в качестве нового лидера, который объединит Старый Свет, или он просто вызвался бескорыстно помочь бывшим коллегам. Джонсон защитил нынешнего президента Украины, его рейтинг, конечно, больше 4%, страна не должна проводить выборы, однако нынешний хозяин Белого дома не враг Европе, он ее, по сути дела, воспитывает, дабы побудить к решительным действиям. Вывод такой: Америке нужно помочь установить мир, а не бороться против ее весьма своеобразного руководства.

Что касается лидерства, это вопрос, конечно, спорный, а вот посредником между Старым и Новым Светом Джонсон действительно может стать. Такое решение напрашивается. У них с Трампом, как считается, сложились раньше неплохие отношения. Почему бы им не встретиться и поговорить по душам? Но мы не будем подсказывать сильным мира сего. Тем более что, похоже, процесс пошел. Кир Стармер и Эмманюэль Макрон отправляются на следующей неделе за океан говорить по душам.

Тем временем по инициативе Эмманюля Макрона прошла очередная встреча на высшем уровне в онлайн-формате для ответа на вечный вопрос: что делать в новых реалиях? Информации крайне мало. Впрочем, решение о военном контингенте на Украине опять не принято. Хотя Трамп не возражает и даже готов разрешить продажу американского оружия с дальнейшей поставкой Украине. Но пока ситуация очень похожа на кризис. При этом ЕС по-прежнему вводит антироссийские санкции и собирает деньги для помощи украинскому союзнику. Как пишут СМИ, речь идти о беспрецедентной сумме в европейской валюте. Венгрия, как всегда, против, однако есть некоторые основания полагать, что воспитательный процесс имени Трампа пошел на пользу.

Между тем в России фиксируется смещение акцентов. Раньше Америка и, соответственно, ЦРУ были самыми недружественными, сегодня — Европа. Теперь она строит козни, хотя государств там много, и все они разные, некоторые даже по-своему лояльны Москве. Но уж ничего не поделаешь, приходиться отвечать за неконструктивное поведение некоторых лидеров. В этой связи может так статься, что российский туризм по красивым европейским местам, который, к слову сказать, несмотря ни на что, активно продолжается, может сократиться. Тем временем руководство Соединенных Штатов Америки ведет большую войну с Владимиром Зеленским с переходом на личности посредством социальных сетей. Уже и вице-президент Джей Ди Вэнс подключился. Вот такая вот нынче глобальная политика.

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Дмитрий Дризе