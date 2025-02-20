Вечеринка «Ночная Смена», трибьют-шоу группе Nirvana и новая выставка в Кремле

Экстрим-парк УРАМ приглашает казанцев на мультиформатное событие «Ночная Смена», музыкальным хедлайнером которого станет творческое объединение «Станция Метро “Горьковская”». В КРК «Пирамида» представят трибьют-шоу группе Nirvana, а в КСК «УНИКС» выступит Вадим Самойлов — основатель и лидер группы «Агата Кристи». Две новые выставки откроются на неделе: групповая выставка казанских художников «Забирай меня скорей» в «Смене» и «Наследники: от классиков XIX века до классиков XXI века» в Присутственных местах. Подробнее — в афише «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ткрытие выставки «Пушкин и театр». В музее-заповеднике «Казанский Кремль»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ ткрытие выставки «Пушкин и театр». В музее-заповеднике «Казанский Кремль»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Какие спортивные события посетить

На какие выставки сходить

Чем заняться еще

Где послушать музыку

21 февраля в ГБКЗ им. Сайдашева оркестр CAGMO представит концертную программу по мотивам саундтреков самого знаменитого голливудского композитора Ханса Циммера. Программа объединяет в себе мелодии из популярных анимационных фильмов и культовых кинокартин, таких как: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало» и другие. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2400 руб. (6+)

23 февраля в 14:00 в театре на Булаке пройдет концертная программа камерного оркестра молодежного театра «Недетский концерт». Оркестр исполнит песни из любимых мультфильмов и культовых кинофильмов «Приключения Буратино», «Черепашки-ниндзя», «Гарри Поттер», «Звездные войны» и многих других. Стоимость билетов — от 550 руб.

23 февраля в КРК «Пирамида» струнный оркестр Hard Rock Orchestra представит трибьют-шоу группе Nirvana. На концерте прозвучат композиции со всех трех пластинок Nirvana: Bleach, Nevermind и In Utero. Начало в 19:00, билеты от 1000 руб. (6+)

24 февраля в КСК «УНИКС» выступит Вадим Самойлов — легендарный музыкант, основатель и лидер группы «Агата Кристи». На концерте к 60-летию музыканта прозвучат хиты легендарной группы, композиции из сольных альбомов, а также совместные работы с группами «Наутилус», «Пикник», «Настя» и абсолютно новые композиции. Начало в 19:00, билеты от 4000 руб. (12+)

24 февраля в Татарской филармонии имени Тукая пройдет концерт, посвященный 90-летию со дня рождения культового татарского исполнителя Ильгама Шакирова. На концерте выступят артисты татарской эстрады, Государственный ансамбль фольклорной музыки и оркестр театра Камала. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

25 февраля в КСК «УНИКС» прозвучат мировые хиты неоклассики в исполнении музыкантов Simple Music Ensemble. Концертная программа будет включать композиции культовых современных композиторов — Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, Олафура Арнальдса. Начало в 19:00, билеты от 1200 руб. (6+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

20 февраля в 16:00 в театре на Булаке можно будет посмотреть постановку «Кастинг». Спектакль объединяет несколько коротких историй по мотивам знаменитых короткометражных фильмов о мире актёрской жизни, кастингов и кинопроб. Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

20 февраля в театре «Созвездие-Йолдызлык» состоится премьерный показ спектакля «Варшавская мелодия». Пьеса расскажет о всепобеждающей силе любви, уязвимой перед лицом обстоятельств. История поставлена заслуженным артистом Республики Татарстан, актером и режиссером Искандером Нуризяновым. Начало в 18:30, билеты от 400 руб. (12+)

21 февраля в 18:30 в театре «Экият» можно будет посмотреть кукольный спектакль «Материнское поле» — это история многих женщин, семей и народов. Спектакль поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе, счастье, мужестве, судьбе и о любви к Родине. По сюжету вдова, потерявшая на войне мужа и троих сыновей, выходит к полю, чтобы поведать матери-земле своё горе. Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

22 февраля на театральной площадке MO артист оригинального жанра Руслан Риманас выступит с программой «Клоун и Ку. Невероятное путешествие». Это восемь истории про странствующих артистов, которые приехали в город и дают свое представление. Зрители смогут поближе познакомиться с театром кукол и клоунадои. Начало в 19:00, билеты от 700 руб. (6+)

26 февраля в 23:00 Казанский ТЮЗ приглашает на ночную трамвайную прогулку в рамках иммерсивного аудиоспектакля «Мы. Трамвай. Любовь». Две сюжетные линии — одинокого пенсионера Аркадия Ивановича и влюбленных друг в друга Егора и Алины — объединяет любовь. Действие спектакля проходит внутри реального трамвая, где зритель погружается в сюжет с помощью специальных наушников. Декорациями станут реальные виды Казани. Стоимость билетов — от 1100 руб. (14+)

Вверх

Какие спортивные события посетить

Хоккейный клуб «Ак Барс» проведет два домашних матча на льду «Татнефть Арены»: 21 февраля в 19:00 команда сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а 23 февраля в 17:00 — с тольяттинской «Ладой». Спортивные матчи состоятся в рамках Чемпионата КХЛ, стоимость билетов — от 1500 руб.

22 февраля в 17:00 волейбольный клуб «Зенит-Казань» проведет матч с клубом «Факел» из Нового Уренгоя, а 26 февраля в 19:30 — с клубом «Динамо ЛО» (Ленинградская область). Матчи состоятся в Центре волейбола, билеты от 180 руб.

Вверх

На какие выставки сходить

До 16 марта в Галерее современного искусства открыта выставка с работами советского и российского художника, живописца и пейзажиста, заслуженного деятеля искусств РТ Александра Федотова. В экспозицию вошло более 220 работ, большинство — из собраний ГМИИ РТ и семьи художника. Пейзажи выполнены маслом, пастелью и углем на мелкозернистых холстах. Билеты — 500 руб.

В Центре «Эрмитаж-Казань» продолжает работу выставка «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX вв.», которая с 3-го по 5 марта закроется на ротацию. Музей рекомендует успеть увидеть декоративные панно и плакаты Альфонса Мухи, рисунок Эдгара Дега «Танцовщица, поправляющая туфли», литографию Анри де Тулуз-Лотрека «Клоунесса в „Мулен Руж“» и многие другие произведения живописи. Стоимость билетов — 400 руб.

В Belova Art Gallery открылась персональная выставка мурманского художника Алексея Сопкина «Маяк». В экспозицию вошло более 50 работ. В основе выставки — три сюжета: история о белом зайце («светлая сторона» творчества автора), о черном коте («темная сторона» с экзистенциальными переживаниями) и портреты. Выставка будет работать до 3 апреля, билеты стоят 300 руб. (6+)

21 февраля в Центре современной культуры «Смена» состоится групповой вернисаж казанских художников «Забирай меня скорей». На ней представят работы Зухры Салаховой, Нурии Нургалиевой, Надежды Риговой, Саши Шардак, Ирины Сафиуллиной, коллективов BWb1 и ORDO. Экспозиция будет напоминать пространство торгового центра, где каждый автор представит свой корнер с искусством — от парфюмерного магазина и фудкорта до рекламных экранов и зоны с игровыми автоматами. Выставка продлится до 11 мая, стоимость билетов — 300 руб. (6+)

22 февраля в Присутственных местах Казанского Кремля откроется выставка «Наследники: от классиков XIX века до классиков XXI века», организованная совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ. Экспозиция объединит работы признанных мастеров XIX-XX веков и современных художников XXI века в рамках семи разделов, отражающих основополагающие темы в искусстве: мифология, город, пейзаж, жанровые сцены/интерьер, натюрморт, история, портрет. Стоимость билетов — 350 руб.

Вверх

Чем заняться еще

20 февраля в Музее изобразительных искусств пройдет лекция «Семейная история Louis Vuitton». Слушатели смогут познакомиться с историей и ДНК известного бренда. Лектор — Екатерина Алекно, коллекционер, которая 10 лет проработала в бутике Louis Vuitton в Париже. После лекции будет организована экскурсия по выставке «Импрессионист Константин Кузнецов. Россия-Франция. Возвращение». Начало в 18:00, билеты — 500 руб. (12+)

21 февраля в MO пройдет вечер танцевальной импровизации. В программе — спектакль от перформ-проекта «Сейчас и здесь» при камерном балете «Пантера» и импровизация казанских танцовщиков Нурбека Батуллы, Александры Ельчаниновой, Анны Черняги и других. Начало в 19:00. Билеты — 550 руб. (16+)

21 февраля в КЦ «Сайдаш» выступит Артём Винокур — победитель «Открытого микрофона», участник проектов «Решалы», Outside Stand Up и «Большое шоу». В Казани комик представит новую стендап-программу «Вот это денёк». Начало в 19:00, стоимость билетов от 1800 руб. (18+)

21 февраля в экстрим-парке УРАМ пройдет мультиформатное событие «Ночная Смена». В программе: музыкальный хедлайнер — творческое объединение «Станция Метро “Горьковская”», диджеи, гастрономические корнеры, интерактивные площадки и чилл-зоны. Кроме того, на событии организуют контесты по ВМХ и скейтбордингу. Мероприятие продлится с 23:00 до 4:00, стоимость билетов — 1200 руб. (18+)

22 февраля в 16:00 в «Смене» пройдет лекция «Диалогизм, множественность и шизофрения: позитивная программа философии второй половины ХХ века» в рамках цикла лекций по современной философии. На лекции попробуют развенчать миф о «пессимизме» континентальной философии второй половины XX века. Спикер: Самсон Либерман — кандидат философских наук и доцент КФУ. Стоимость билетов — 100 руб. (18+)

22 и 23 февраля в Казанском цирке можно будет посмотреть шоу «Удивительная история», поставленное в жанре новеллы. В основе сюжета — один день из жизни маленькой девочки, жительницы Казани. Зрители увидят этот день её глазами — всё, что она видела и чувствовала, чему удивлялась и радовалась весенним днем 9 мая 1945 года. Программа будет включать цирковые номера с участием дрессированных животных, воздушных гимнастов и акробатов, клоунов. Показы пройдут в 15:00, билеты от 700 руб.

23 февраля в Присутственных местах Казанского Кремля пройдет лекция «Современное искусство. Кто диктует правила?». Спикером выступит коллекционер, куратор и организатор выставок современного искусства Пьер-Кристиан Броше. Он расскажет о том, как с XV до середины XX века отношения между художниками и меценатами, коллекционерами, институциями влияли на искусство. Начало в 14:00, билеты — 350 руб.

23 февраля театральная площадка MO организует интенсив по движению «Мужской день». Интенсив проведут танцовщик и хореограф Нурбек Батулла, музыкант и диджей Ислам Валеев (Malsi Music) и тренер по джиу-джитсу Айрат Загидуллин. Начало в 16:00, стоимость участия — 2500 руб. (16+)

Гузель Ахметгалиева