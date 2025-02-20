В Краснодаре для очистки дорог задействовали 39 снегоуборочных машин

В расчистке дорог Краснодара от снега задействовано 39 единиц спецтехники. За сутки использовали более 494 т песко-соляной смеси, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре проводятся работы по очистке дорог, пешеходных зон и остановок общественного транспорта от снега. Также осуществляется посыпка территорий для борьбы с гололедом. 511 специалистов очищают остановки, тротуары, а также ступени подземных и надземных переходов. В работах задействовано 25 единиц техники. Параллельно уборка снега идет во дворах и на придомовых территориях управляющими компаниями и ТСЖ.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются снег и заморозки. Из-за ухудшения погоды все службы продолжают работать в усиленном режиме.

Алина Зорина