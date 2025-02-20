Свердловская компания требует с «Рависа» 16 млн рублей долга за поставку товара

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит заявление компании «Агровет» (Екатеринбург) к челябинскому ООО «Равис—птицефабрика Сосновская». Истец требует взыскать с ответчика более 16,6 млн руб. задолженности по договору поставки товара. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано 11 февраля этого года. Требования компании «Агровет» включают 15,5 млн руб. основного долга по договору поставки, заключенного 16 июня 2021 года, а также 1,1 млн руб. неустойки за просрочку оплаты полученного товара. Предварительное судебное заседание по делу состоится 25 марта.

В документах суда не поясняется, о каком товаре идет речь. ООО «Компания "Агровет"» входит в группу «Агророс» и занимается производства комбикорма для сельскохозяйственных животных. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем и руководителем «Агровета» является Елена Мальцева. В 2023 году компания получила выручку в размере 545,5 млн руб., чистую прибыль — 38,3 млн руб.