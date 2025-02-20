В Перми открытие нового боулинга состоится сегодня

Сегодня, 20 февраля, состоится техническое открытие боулинга в ТЦ «Колизей Атриум». Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на руководителя заведения Михаила Беляева. В пространстве также предусмотрена специальная сцена для живых музыкальных выступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отметим, открытие нового боулинга в ТЦ «Колизей Атриум» переносилось несколько раз. Центр предполагалось ввести в рабочий режим в начале лета. Тогда задержку объяснили трудностями с поставкой необходимого оборудования. Также в Перми действует еще один боулинг-центр в Закамске.

Развитием интерактивного пространства будут заниматься несколько компаний, в том числе ООО «Центр». Согласно базе Rusprofile, ООО «Центр» было зарегистрировано в январе 2024 года в Перми. Юридический адрес компании совпадает с фактическим местоположением ТЦ «Колизей Атриум» — ул. Ленина, 60. Учредителями организации в равных долях числятся Павел Потупчик и Михаил Беляев. У общества указано 13 видов деятельности, в том числе торговля пищевыми продуктами и напитками, а также деятельность ресторанов и танцплощадок.