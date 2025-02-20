Новороссисйцев предупредили о звуках взрывов и сирены

Взрывные работы и проверка системы оповещения запланированы 20 февраля в Новороссийске в период с 12:00 до 17:00 часов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Натальи Майоровой Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Натальи Майоровой

Система оповещения сработает на ПК «Грушовая» и ПК «Шесхарис» в период с 14:30 до 15:00. За эти полчаса будет проверена работоспособность локальной системы оповещения.

Также 20 февраля в период с 12:00 до 17:00 часов в карьере цемзавода «Пролетарий» в районе Сухумийского шоссе пройдут взрывные работы. При характерных звуках жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева