Из школ и больниц Башкирии изъяли сливочное масло с признаками фальсификации

Управление Россельхознадзора по Башкирии объявило предостережение ООО «Наш дом», поставившего 1,45 тонны фальсифицированного сливочного масла в соцучреждения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Продукцию изъяли и вернули производителю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нарушения выявлены в ходе мониторинга качества и безопасности подконтрольной продукции, поставляемой в социально значимые учреждения республики. Как отмечается в пресс-релизе, 10 февраля этого года специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора территориального управления выявили факт поставки партии сладко-сливочного несоленого масла «Крестьянское» жирностью 72,5%, массой 5 кг с признаками фальсификации. Продукция производства индивидуального предпринимателя Дмитрия Стратенко из Пермского края поступила в медучреждение Уфы.

Отобранные образцы молочной продукции прошли исследования в подведомственной Россельхознадзору лаборатории. Установлено несоответствие продукции по жирно-кислотному составу. Партию масла признали не соответствующей требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», а также требованиям ГОСТ.

В мае прошлого года управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю предупреждало о поставке Дмитрием Стратенко в соцучреждения Пермского края молочной продукции по недостоверным ветеринарным документам.

Майя Иванова