Краснокамский бумкомбинат стал поставщиком картона крупной сети фастфуда

С января 2025 года краснокамский картонно-бумажный комбинат «Кама» стал поставщиком для сети предприятий быстрого питания «Вкусно - и точка». Об этом сообщает пресс-служба компании. Картон бумкомбината используется для изготовления упаковки фастфуда сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cbk-kama.com Фото: cbk-kama.com

«Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги и единственным производителем мелованного картона. По итогам 2023 года выручка компании составила 23,6 млрд руб., чистый убыток — 286,5 млн руб. Стоимость чистых активов оценивается в 14 млрд руб. В 2023 году предприятием произведено 213 тыс. тонн мелованного картона и 83 тыс. тонн легкомелованной и офсетной бумаги. Прошлой осенью владельцем комбината стала группа «Свеза».

Российская сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену ушедшему из РФ McDonald’s. Сейчас в Перми работает восемь филиалов «Вкусно — и точка». Всего сеть насчитывает более 920 предприятий в 65 субъектах РФ.