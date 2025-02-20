Минздрав России предложил обновленные правила освидетельствования граждан на состояние опьянения и защиту лиц, принимающих лекарственные средства, назначенные врачом, которые могут определяться в тесте как опьяняющие. Проект документа опубликован на портале нормативных актов. Кандидат медицинских наук, психиатр, главный врач краснодарской клиники «Центр здоровья» Игорь Новицкий объяснил, что изменит введение новых правил.



Игорь Новицкий

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«Эксперты называют новые правила революционными, поскольку они решают сложные как юридические, так и медицинские задачи. В настоящее время освидетельствование включает использование алкотестеров для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, анализы крови и мочи на наличие наркотических или психотропных веществ, а также клинический осмотр специалистом для оценки физических и поведенческих признаков опьянения. Однако система подвергалась критике за неспособность отличить опьянение от последствий приема легально назначенных лекарств. Например, корвалол, распространенное седативное средство, содержит фенобарбитал, который может давать ложноположительные результаты.

Предлагаемые изменения вводят усовершенствованные методы тестирования, учитывающие новые психоактивные вещества и медикаменты. Четкие рекомендации для врачей помогут им правильно интерпретировать результаты. Предусмотрены химико-токсикологические исследования, которые позволят подтверждать наличие веществ в организме и минимизировать ошибки диагностики. Также вводится стандартизированный протокол для документирования и обоснования полученных данных, что делает процесс более прозрачным.

Нововведения призваны защитить водителей и работников от необоснованных обвинений. Водители, принимающие назначенные врачом средства в назначенной дозе, не будут автоматически лишаться прав из-за ложных результатов анализов. Работники, заподозренные в опьянении на рабочем месте, получат возможность пройти более точное освидетельствование и избежать негативных последствий для карьеры.

Кроме того, граждане смогут проходить освидетельствование по собственной инициативе. Для несовершеннолетних до 15 лет процедура возможна по запросу родителей. Это позволит людям защищать свою репутацию в спорных ситуациях, а родителям — вовремя выявлять потенциальные проблемы у детей, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Однако возникает спорный момент. В 2021 году Верховный суд РФ отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав из-за того, что он сел за руль после приема корвалола. Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов».