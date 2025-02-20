В феврале Сочи вошел в топ направлений для отдыха с питомцами

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха с питомцами в феврале. Курорт собрал 7% бронирований, по данным исследования сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Средняя стоимость одной ночи размещения на курорте составляет 3,4 тыс. руб. Путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи.

Первое место в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в феврале занял Санкт-Петербург с 14% бронирований. В культурной столице России средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,3 тыс. руб. Средняя продолжительность поездки — три ночи.

«Серебро» получила Москва. Столица России собрала 11% бронирований. В феврале путешественники с питомцами бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,5 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха с питомцами в феврале также попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,1 тыс. руб.

На Красной Поляне, которая заняла пятое место, путешественники бронируют номер в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 10,3 тыс. руб.

Мария Удовик