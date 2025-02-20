Глава минтербеза Прикамье покинет пост 21 февраля

Министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов покинет пост завтра, 21 февраля, сегодня у него последний рабочий день, сообщает краевая газета «Звезда». В минтербезе эти сведения подтверждают. Исполнять обязанности главы ведомства будет первый замминистра Марданов. По данным URA.RU, господин Батмазов, проработавший в Перми с 2020 года, вернется в Екатеринбург, где займет пост советника руководителя одного из вузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ